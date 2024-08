Messina, a settembre concerto di Gerardina Trovato | INFO

StrettoWeb

“Un palco, quello di TikTok, che grazie all’appello social dei fan della cantante, è diventata una vetrina sempre più grande. Milioni di visualizzazioni sulla piattaforma che hanno spinto la stessa Gerardina Trovato, con il proprio staff, a iscriversi, pubblicando nelle scorse ore il primo messaggio della cantante: “TikTok, che bel nome. Sono Gerardina Trovato, a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente, e noi non saremo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza“, è quanto afferma l’assessore del comune di Messina, Massimo Finocchiaro.

“Forse i più giovani, non lo sanno ma Gerardina Trovato è stata una delle voci più straordinarie e promettenti della musica italiana negli anni ’90, una giovane cantautrice con una voce potente, con una grande profondità emotiva, con una penna poetica e un bellissimo sorriso. Negli anni oltre a varie partecipazioni al festival di Sanremo, tante collaborazioni con molti altri artisti tra cui Renato Zero, Andrea Bocelli e Vasco Rossi. Poi nel gennaio 2020, Gerardina ha rilasciato un’intervista in cui ha descritto la difficile situazione in cui si trovava, parlando apertamente delle sue lotte contro la depressione e delle difficoltà che ha affrontato nell’ambiente musicale. Questo breve e sintetico excursus ci rivela una donna che, nonostante tutto, non ha mai smesso di combattere, e infatti eccola riapparire in questi giorni sul social cinese durante un concerto in #sicilia, sua terra di origine”, rimarca Finocchiaro.

“Il video della sua esibizione alla festa patronale di Marianopoli (in provincia di Caltanissetta) infatti, ha rapidamente fatto il giro del web raccogliendo centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social. Dopo anni di silenzio, la cantante è riapparsa in concerto nella “sua” Sicilia. Gerardina appare davvero molto magra, fragile, con il viso incorniciato dalla sofferenza ma con un sorriso dolce. Una semplice tuta, scarpe da tennis ed i capelli raccolti in una piccola coda di cavallo. L’appello ha provocato varie reazioni e ha smosso le coscienze di molti, tra cui due cantanti nostrane famose come Elodie e Alessandra Amoroso. Noi messinesi, sono certo, faremo la nostra parte e parteciperemo numerosi al concerto (con ingresso gratuito) che abbiamo organizzato per il giorno 3 Settembre al Giardino Corallo”, conclude Finocchiaro.

