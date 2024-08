Messina rinnova la devozione all’Assunta: tutto pronto per la partenza della Vara

StrettoWeb

Messina rinnova la devozione all’Assunta nel giorno di Ferragosto. Da Piazza Castronovo, strapiena di fedeli come non mai, sta per prendere il via l’edizione 2024 della Vara. I fuochi segneranno il via del carro votivo, alle 18:30 in punto, che simboleggia l’Assunzione in cielo della Madonna. Alle 23, il momento conclusivo del 15 agosto, con l’attesa esecuzione di fuochi pirotecnici dalla Madonnina del Porto. La Vara 2024 si svolge in memoria di Giovanni Arigò, morto 9 giorni dopo l’esplosione nella sua azienda di fuochi d’artificio.

La Vara di Messina: storia e curiosità di una tradizione che si rinnova da 500 anni

Anche quest’anno la città di Messina rinnova la devozione alla Madonna dell’Assunta con la Vara. Le prime testimonianze risalgono al lontano 1535 con la costruzione di un carro trionfale dedicato all’Imperatore e composto da statue e personaggi veri. Sembrerebbe che l’inventore della macchina votiva sia stato un certo Radese. Dapprima i personaggi figuranti nella Vara erano viventi per ragioni di sicurezza si decise di sostituire tutti i raffiguranti con personaggi in cartapesta. Durante gli anni non mancarono edizioni della Vara in cui avvennero eventi particolari, fra tutte l’edizione del 1681, quando si spezzò l’asse di ferro e gran parte della macchina votiva crollò. Ben 6 persone caddero ma rimasero miracolosamente illesi.

In origine il percorso della Vara era diverso: la processione partiva dal Seguenza e seguiva l’attuale Corso Cavour per poi giungere in Piazza Duomo. La Vara rappresenta uno dei più suggestivi spettacoli dalla fortissima partecipazione emotiva, che ha conquistato messinesi e non. L’importanza e l’influenza della festa messinese, sono oggi custodite nella Mostra Permanente dedicata ai Giganti e alla Vara, inaugurata nel 2015.

