Grave incidente, questa mattina, sull’A20 Messina – Palermo dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un viadotto. Il conducente della vettura è rimasto miracolosamente illeso seppur il volo è stato di svariati metri.

Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine. Traffico rallentato sull’importante arteria.

