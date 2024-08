Messina, parla Sciotto: il solito comunicato senza dir nulla. E i tifosi lo massacrano sui social

StrettoWeb

Pietro Sciotto torna a parlare. Solita nota social del Presidente del Messina. Solito comunicato in cui “dice senza dire nulla”. Parla genericamente della trattativa col fondo, di campo, di mercato, fa un po’ di vittimismo sulle contestazioni e mette in mezzo il sacrosanto problema di salute. I tifosi, però, ormai non ci cascano più e nei commenti al post massacrano il patron dei peloritani.

“A due giorni dall’inizio del campionato, sento innanzitutto il dovere di ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato affetto e vicinanza, sostenendo me e soprattutto l’Acr Messina in questo non facile momento. Nella mia totale onestà e sincerità, sono orgoglioso di ricordare che io sono innanzitutto un tifoso del Messina calcio, da sempre, dalla mia nascita; e mai farò nulla che volontariamente possa causare un danno a questo mio grande amore, che adoro come una mia creatura”, dice Sciotto.

“Nonostante negli ultimi dodici mesi io abbia rischiato gravemente la mia vita per due volte, pur tuttavia ho sempre continuato a dare il mio sangue ed il mio cuore ai colori giallorossi. Con questo spirito ho intavolato con il fondo americano (con presidenza ed acquirente francese) la nota trattativa di cessione che esiste ed è ampiamente documentabile, pur vincolata dal reciproco patto di riservatezza. Nel frattempo, ho assicurato il mio totale impegno anche in questi ultimi per me terribili mesi”, continua.

“Ho continuato a lavorare per fare in modo che, l’Acr Messina fosse pronta a partecipare in modo competitivo al campionato di serie C. A tal proposito, è doveroso precisare che, nonostante le contestazioni che rischiano di portare ad una diminuzione di abbonamenti, bigliettazione e sponsor, ho assegnato al direttore sportivo ed al nostro allenatore lo stesso budget dello scorso anno. Ribadisco che ogni mio impegno è e sarà volto ad assicurare che il Messina scenda in campo con la formazione più forte possibile e che vinca; per la mia e per la felicità dei tifosi. Auspico che ai giovani calciatori, che si avviano a vivere un’importante esperienza sportiva, sia assicurato il miglior contesto, anche emotivo, per dare il massimo delle loro possibilità”, prosegue.

“Ed infine, auguro buon lavoro e grandi successi ad ogni componente dello staff societario e li ringrazio per l’impegno profuso giornalmente; un ringraziamento particolare al nostro mister Modica ed al direttore sportivo Pavone ai quali mi sento legato fraternamente ed ai quali rinnovo la mia stima e fiducia incondizionata. Buon campionato a tutti”.

I commenti dei tifosi

Sono diversi, in pochi minuti, i commenti arrabbiati degli utenti. “Un comunicato, che non spiega nulla. Sembra un comunicato autoreferenziale, che vuole far passare l’attuale società come “salvatore della patria” e vuole giustificare il ritardo, la mancanza di sponsor, presentazione maglie ecc..ecc.. con questa fantomatica trattativa. Stesso budget dello scorso anno = speriamo nel miracolo di Modica”, si legge. “Parli parli ma non dici niente”, si legge in un altro. “Grazie presidente, auguri di pronta guarigione ma… Non ha risposto a nessun dubbio dei tifosi”, scrive un altro utente. “Trasparenza non riservatezza. Stai male pensa alla tua salute e lascia ACR I pigghiati pu culu non fanno bene a nessuno”, si legge in un altro.

