Messina, l’Ing. Mollica in Commissione: “Ponte sullo Stretto strumento fondamentale per lo sviluppo”. E poi scoppia la bagarre per un video di Siracusano

Nuova seduta della “Commissione Ponte sullo Stretto”, presieduta dal presidente Giuseppe Trischitta, del Consiglio Comunale di Messina con l’audizione dell’Ing. Giovanni Mollica e di Giovanni Calabrò quali rappresentanti della Rete Civica Infrastrutture.

Mollica: “le connessioni portano benefici”

L’Ing. Giovanni Mollica, nel suo intervento, è categorico: “il Ponte sullo Stretto porterà risultati eccezionali per il territorio. Storicamente le connessioni portano benefici alle comunità e non certo negatività”. “Mi sembra alquanto evidente che i lavori che si stanno facendo in Sicilia sul sistema ferroviario non avrebbero senso senza il Ponte“, sottolinea Mollica. “Credo assolutamente che è grazie all’infrastruttura stabile nello Stretto che si sta investendo così tanto al Sud“, spiega Mollica. “La verità è che al massimo 50-100 persone sono competenti per parlare di Ponte e di tutto ciò che lo circonda, gli altri sanno poco o nulla“, rimarca Mollica.

“Il ruolo del consiglio comunale di Messina cosa deve fare? Sicuramente essere partecipe nell’iter, si deve rendere protagonista a prescindere se è contro o a favore. In generale consiglio a tutti di contribuire a questa opera fondamentale”, conclude Mollica.

Bagarre sul video di Matilde Siracusano

L’altro ospite della Commissione Ponte, Giovanni Calabrò, della Rete Civica Infrastrutture, non intende fare un intervento ma mostrare un video di 13 minuti di Matilde Siracusano, attuale sottosegretario del Governo Meloni, mentre, nel 2020, dagli scranni del Parlamento esorta l’esecutivo dell’epoca a far ripartire l’iter del Ponte. Immediata la protesta di alcuni consiglieri comunali ed il botta e risposta con il presidente Trischitta che decide di sospendere il video. Sulla stessa lunghezza d’onda Libero Gioveni di Fratelli d’Italia e Felice Calabrò del Partito Democratico, i quali chiedono di invitare di persona tutti i vari esponenti politici che “vogliono contribuire ai lavori della Commissione, evitando i video di interventi datati”.

