Messina, installata a Camaro una pensilina ATM

Novità importanti per il popoloso quartiere di Camaro superiore. Stamattina, alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità Salvatore Modello, del presidente dell’Azienda Trasporti di Messina Giuseppe Campagna, del presidente della Terza circoscrizione Alessandro Cacciotto e degli altri componenti del Consiglio circoscrizionale, è stata installata una pensilina Atm in prossimità di piazza F. Fazio. La struttura, recentemente riqualificata, consentirà ai residenti della zona che usufruiscono del trasporto pubblico locale di trovare riparo nelle giornate di pioggia e di non sostare sotto il sole nelle giornate particolarmente calde, come quelle che si stanno vivendo in questo periodo.

“L’installazione delle pensilina a Camaro, più volte sollecitata in passato, è un segnale chiaro della nostra attenzione verso le periferie”, commenta il vicesindaco Mondello.“Fino a qualche anno fa vedere l’autobus transitare in questo quartiere era una rarità, oggi la linea 14 – che funziona ed ha una frequenza di circa mezz’ora – è diventata un punto di riferimento per i cittadini che vivono qui. La pensilina è un ulteriore servizio che offriamo ai residenti e siamo particolarmente soddisfatti di questo”, afferma il presidente Campagna.

