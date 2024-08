StrettoWeb

Caos totale in tangenziale a causa di un incidente tra due auto all’altezza dello svincolo di Messina Centro. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per verificare la dinamica e le cause del sinistro.

Si segnalano code e rallentamenti nel tratto compreso tra lo svincolo di Boccetta e quello di Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.