Terrore in un lido di Messina. Due razzi, di quelli usati dalle imbarcazioni, sono stati lanciati verso la spiaggia: uno ha colpito una sdraio, l’altro è finito in mare. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.

Immediatamente avvertite le forze dell’ordine, i quali si stanno adoperando per capire la dinamica di quanto accaduto.

