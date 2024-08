StrettoWeb

Un drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale 113 nel comune di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi si sono scontrati violentemente, provocando la morte di un operaio di 55 anni di Sant’Agata di Militello.

Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico sull’importante arteria.

