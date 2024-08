Messina, danneggiati i bagni del parcheggio Zaera | FOTO

StrettoWeb

Un nuovo atto vandalico è stato compiuto questa notte al parcheggio Zaera a Messina. Ignoti si sono introdotti all’interno dei bagni presenti nella struttura che sorge in prossimità del viale Europa e hanno danneggiato il tubo di scarico dei lavandini, lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti e causando l’allagamento dei locali. A segnalare questa mattina l’accaduto è stata la ditta di guardiania che lavora per conto di Atm spa. L’Azienda Traporti di Messina è stata costretta a chiudere momentaneamente i servizi igienici, che resteranno inaccessibili fino a quando non sarà ripristinata una situazione di normalità.

“Purtroppo – commenta il management di Atm spa – ci troviamo a gestire l’ennesimo atto vandalico ai danni di un bene comune. I nostri tecnici sono al lavoro per riparare il danno e riaprire nel più breve tempo possibile i bagni destinati all’utenza ”. “Contestualmente – spiegano i vertici dell’Azienda Trasporti – stiamo cercando di individuare il responsabile o i responsabili del vile gesto attraverso il sistema di videosorveglianza installato all’interno del parcheggio Zaera”.

