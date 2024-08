Messina: controlli dei Carabinieri, 2 arresti e 2 denunce

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno organizzato e svolto un nuovo servizio coordinato nei centri cittadini di Messina e Villafranca Tirrena, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso del servizio i Carabinieri hanno arrestato 2 persone su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, in particolare i militari della Stazione di Villafranca Tirrena hanno arrestato un 49enne di nazionalità straniera già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché a seguito di reiterati controlli non era stato trovato in casa e, pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un provvedimento restrittivo di aggravamento della misura, disponendone la custodia in carcere. Inoltre i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato un 43enne messinese raggiunto da un provvedimento restrittivo, poiché condannato a mesi 10 di reclusione per furto, da scontare in regime di detenzione domiciliare.

Le pattuglie impiegate nel servizio hanno controllato in maniera continuativa le strade e i luoghi di aggregazione, interessate dalla c.d. movida. A seguito dei numerosi posti di controllo, predisposti anche nelle ore notturne, nei principali snodi della viabilità, i militari dell’Arma, muniti di etilometri, hanno controllato più di 80 persone e oltre 40 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, 2 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica.

