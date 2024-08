Messina, “Congratulation day”: per fermare la fuga di cervelli

StrettoWeb

Si è svolta oggi, presso il Palacultura di Messina, la cerimonia di congratulazione dei centisti con lode organizzata dalla città metropolitana di Messina. Presenti, accompagnati dai parenti, circa 300 alunni provenienti da vari istituti scolastici. L’evento, presentato dalla conduttrice Noemi David, è iniziato con un breve spot riguardante il successo e lo sforzo che bisogna compiere per ottenere risultati importanti.

Sul Palco, in seguito, sono saliti il sindaco Federico Basile e una folta rappresentanza di consiglieri comunali e dirigenti, che hanno premiato i ragazzi con un attestato di riconoscimento. Presente, alla fine della mattinata, anche il regista e attore messinese Angelo Campolo, che ha voluto salutare i ragazzi.

L’invito, ripetuto spesso durante la giornata, è quello di rimanere sul territorio, facendo notare come l’Università di Messina sia in forte crescita (tra le città metropolitane del mezzogiorno risulta tra le migliori, e la migliore della Sicilia) e come non sia una scelta obbligata andare fuori.

Sicuramente la fuga di menti eccelse è un problema di tutto il sud, soprattutto per il comune messinese che risulta tra i primi posti nelle classifiche di emigrazione, e vedere che è un argomento di punta per le amministrazioni sicuramente fa ragionare, sperando che si attuino migliorie in futuro anche per ciò che riguarda l’area lavorativa e non soltanto quella universitaria.

