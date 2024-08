Il Messina continua a operare in un clima surreale: nuova ufficialità, ma rosa ancora incompleta

StrettoWeb

Il Messina continua, in maniera sparsa e sorprendente, a comunicare novità. Lo fa come se non fosse accaduto nulla, come se la situazione fosse tranquilla e la piazza entusiasta e felice. Ovviamente non è così e i motivi sono ben noti. La tifoseria è disinteressata, delusa e arrabbiata con il Presidente Sciotto, gli ha chiesto più volte – nel corso dell’estate – di fare un passo indietro (cedendo al fondo interessato) e gli ultras hanno anche minacciato l’assenza dallo stadio.

In tutto ciò il club se ne è infischiato e, dal nulla, ha annunciato l’apertura di una campagna abbonamenti che, va detto, probabilmente raccoglierà numeri deludenti, ancora minori rispetto a quelli (scarsi) di questi anni. Ma non solo: la società continua ad annunciare nuovi arrivi. L’ultimo, già ufficioso da giorni, è il difensore Francesco Rizzo, classe ’98 che ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30 giugno 2025. Tante presene in C e D per lui, che però nell’ultima stagione è sceso in campo solo 12 volte, dividendosi tra Turris e Recanatese. Pronto l’annuncio anche di un altro giocatore aggregato, Martino Cominetti, 25enne attaccante con una quarantina di gol in D ma poca esperienza in C. Insomma, gli annunci – slegati – arrivano, ma la rosa resta giovanissima e incompleta per affrontare un campionato difficile come quello di Serie C.

