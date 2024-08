Messina oggi è una città pulita, così si è messa alle spalle l’emergenza rifiuti: “risultato straordinario”

StrettoWeb

“Sappiamo che per molti tutto questo è ormai considerato normalità, ma se guardiamo indietro, prima del 2018, Messina era una città perennemente in emergenza rifiuti. Oggi, riuscire a essere operativi durante tutti gli eventi, pre-eventi e post-eventi, come la giornata della Vara, che rappresenta un momento importante per ogni messinese, è un risultato straordinario”.

“Questo è possibile solo grazie al grande lavoro di organizzazione della Società, che, oltre ad aver eliminato ogni cassonetto dalla città e raggiunto una buona percentuale di raccolta differenziata, ha saputo strutturare un sistema di gestione dei rifiuti efficace e tempestivo. Il lavoro delle nostre persone e dei nostri mezzi, visibile all’alba nelle strade, pulite dopo la processione dell’Assunta, è la dimostrazione di un impegno costante al servizio della comunità. Grazie a tutti gli uomini e donne della MSBC!”.

Questo post è stato scritto è pubblicato, sui social, da Messinaservizi Bene Comune, che ha altresì postato alcune immagini del centro cittadino pulito e ordinato, senza alcun tipo di rifiuto. Nel giro di qualche anno, la città dello Stretto ha saputo lasciarsi alle spalle l’emergenza – che ad esempio attanaglia la dirimpettaia Reggio Calabria – grazie a una gestione precisa, rigorosa, sfruttando una buona percentuale di raccolta differenziata e i numerosi eventi (soprattutto estivi) che impongono di mantenere il decoro. Insomma, anziché provare – come unica soluzione – a insultare i cittadini dandogli dei “lordazzi”, si può anche contrastare l’emergenza rifiuti attraverso misure precise, chirurgiche, pure drastiche. E i risultati si vedono: sono nella gallery a corredo dell’articolo.

