Messina, via alla campagna abbonamenti (con una intera città contro Sciotto): i prezzi e le info

“Il Messina è più di una squadra di calcio: è un simbolo di passione, di orgoglio e di appartenenza per tutta la nostra città. Insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi importanti. Con il vostro sostegno, possiamo dimostrare che la forza del nostro amore per questi colori è in grado di superare ogni difficoltà. Vi ringraziamo per la vostra pazienza, la vostra passione e la vostra fedeltà. Vi chiediamo di continuare a credere in questa maglia, di unirvi a noi in questo viaggio e di essere protagonisti della nostra rinascita. Uniti per la Maglia, Uniti per Messina”.

Con questa nota il Messina annuncia la campagna abbonamenti, a due settimane dall’inizio del torneo e nonostante tensioni e polemiche, con una intera tifoseria contro Sciotto per via delle ultime vicende societarie.

Prezzi abbonamenti

Curva intero 125€

125€ Curva ridotto (over 65, Donne) 110€

110€ Curva under 16 70€

70€ Curva fedeltà (per chi ha sottoscritto l’abbonamento scorsa stagione)115€

(per chi ha sottoscritto l’abbonamento scorsa stagione)115€ Tribuna intero 300€

300€ Tribuna Ridotto (over 65, Donne) 240€

240€ Tribuna under 16 240€

240€ Tribuna Sostenitore 3000€

Biglietti:

Biglietto curva Intero 16€

16€ Biglietto amici del Messina 14€

14€ Fino a 16 anni, over 65, donne 9€

donne 9€ Biglietto tribuna 22€

22€ Fino a 14 anni, over 65 , Donne 14€

, Donne 14€ Settore ospiti: Biglietto ospiti 16€

Dove sottoscrivere l’abbonamento: online o punti vendita

Prezzi degli Abbonamenti (validi per 18 partite). I prezzi indicati non includono i diritti di prevendita. È possibile sottoscrivere gli abbonamenti online sul sito POSTORISERVATO.IT. https://www.postoriservato.it/…/abbonamento-acr-messina…

Ricevitoria Bossa

Via T. Cannizzaro, 132

98122 Messina ME (ME) 42

Tel: +39 090 669206

Tabacchi Manganaro

S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina,

98141 Messina ME (ME) 42

Tel: +39 090 810761

Tabacchi Lauro

Via Antonio Salandra, 50

98124 Messina ME (ME) 42

Tel: 0902921930

Bar Maracana

Viale S. Martino, 403

98124 Messina ME (ME) 42

Il Botteghino

Viale della Libertà, 391

98121 Messina (ME) 42

Bar La Rosa Nera

Via Giorgio La Pira 7

98125 Messina (ME)

Tel 090635250.

