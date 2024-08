Il Messina cade a Cerignola: sconfitta per 2-0

StrettoWeb

Il Messina di Modica perde alla seconda di campionato, nell’anticipo in casa del Cerignola. 2-0 il risultato, con una rete per tempo: Cuppone in avvio e Capomaggio a fine gara i marcatori. Solo uno il punto conquistato nelle prime due.

Risultati Serie C, 2ª giornata

Audace Cerignola-Messina

Casertana-Juventus Under 23

Taranto-Latin

Classifica Serie C

Audace Cerignola 6 Picerno 3 Crotone 3 Monopoli 3 Benevento 3 Giugliano 3 Messina 1 Foggia 1 Potenza 1 Trapani 1 Latina 1 Casertana 1 Sorrento 1 Catania 1 Juventus U23 0 Cavese 0 Avellino 0 Taranto 0 Turris 0 Altamura 0

