Melito, fogna nella spiaggia di Pilati: “vergogna, delusa nel vedere questo schifo” | VIDEO

“Vi allego il video della vergogna della ionica, Pilati, spiaggia meravigliosa, mare limpido e fogna che scorre. 10 mesi di lavoro, l’attesa di passare le ferie in famiglia, la gioia di tornare nella mia terra in Calabria, e la delusione nel vedere questo schifo. La cosa che fa più male è la consapevolezza che si è fatto bene ad andare via”.

Così in una nota una cittadina, Cecilia Cirillo, denuncia la grave situazione di Pilati, a Melito di Porto Salvo. Come si può vedere dalle immagini, la fogna scorre e finisce poi in mare, in una delle spiagge più belle della zona. In alto il video.

