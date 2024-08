Tensione alle stelle in Medio Oriente: è guerra tra Israele e Hezbollah, dichiarato lo stato di emergenza

StrettoWeb

Alta tensione in Medio Oriente. Israele ha annunciato un attacco preventivo mirato ai lanciamissili in Libano che erano stati programmati per essere lanciati alle 5 del mattino. Hezbollah hanno risposto con il lancio di 320 razzi su 11 siti israeliani. Insomma, la situazione è complessa ed in continua evoluzione.

Usa ribadiscono impegno nella difesa di Israele

Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno per la difesa di Israele. Lo ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder spiegando che il ministro della Difesa Lloyd Austin ha parlato con la controparte israeliana Yoav Gallant

Idf: “Hezbollah lancia droni e razzi, noi colpiamo in Libano”

Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari rende noto che l’esercito sta colpendo le postazioni di Hezbollah in Libano da cui partono i razzi contro Israele. “Stiamo rimuovendo le minacce al fronte interno israeliano. Decine di aerei stanno ora attaccando obiettivi in ;;diverse aree del Libano meridionale”, afferma Hagari. “Hezbollah sta lanciando razzi e droni contro Israele. I nostri sistemi di difesa aerea, le navi della Marina e gli aerei dell’Aeronautica stanno proteggendo i cieli del Paese, identificando e intercettando le minacce e colpendo ovunque in Libano, dove è necessario rimuovere le minacce e colpire Hezbollah”.

Hezbollah: “rappresaglia per l’omicidio di Fuad Shukr”

Hezbollah afferma di aver avviato un attacco su Israele in risposta all’uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut.

Aeroporto Tel Aviv, voli fermi

L’Autorità aeroportuale israeliana ha annunciato che, a causa delle condizioni di sicurezza, i voli in partenza dall’aeroporto Ben Gurion sono in ritardo e non decolleranno nelle prossime ore. I voli diretti all’aeroporto vengono dirottati verso altri aeroporti della zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.