Cosenza, Alvini parla prima di Mantova: “mercato? Prima di Torino ho detto alcune cose, ora…”

Da una quasi promossa in Serie A a una neopromossa in B con merito e bel gioco. Dopo la Cremonese, battuta 1-0 all’esordio alla prima al San Vito – nonostante un’estate un po’ soporifera, l’ambiente freddo e qualche contestazione – il Cosenza domani sera va in casa del Mantova di Possanzini. Della sfida, alla vigilia, ha parlato mister Alvini: “dal punto di vista tecnico penso che sarà una partita verticale, molto tecnica ma anche fisica: ne siamo consapevoli. A Mantova c’è grande entusiasmo, insieme alla Juve Stabia l’anno scorso la squadra di Possanzini ha espresso un calcio fantastico, vincendo un campionato meritatissimo. Di loro temo la qualità, ha un palleggio importante, tende a fare sempre la partita”

Dal Mantova al Cosenza stesso: “la nostra è una squadra nuova, ma c’è un’idea, una costruzione fatta con logica. Per questo si deve seguire un percorso. Ci sono calciatori giovani e inesperti nella categoria, il nostro è un percorso che è partito, con un inizio andato oltre le aspettative. Il Cosenza ha 24 giocatori e di tutti loro io sono contento, c’è piena fiducia. Poi ci sono delle scelte da fare e su questo sono molto chiaro”. Sugli indisponibili: “Zilli e Kouan hanno avuto un problemino giovedì, ma dovrebbero essere tutti disponibili, eccezion fatta per Gyamfi, che è sulla via del recupero”.

Il mercato non è ancora chiuso e quindi non può mancare una domanda sull’argomento: “prima di Torino ho detto determinate cose, ora non ho bisogno più di parlarne. Facciamo fatica a pensare anche al mercato. Dobbiamo preparare le partite e se perdiamo energie sul mercato sarebbe assurdo. Come pensano altri colleghi, è difficile accettare che ci sia mercato in contemporanea con le partite: andrebbero bene una o due, invece ne prepariamo quattro a mercato aperto. Ma andiamo avanti. Dico solo che ci vuole la voglia che ha avuto Alvini per venire a Cosenza”.

E su Sankoh dice: “lo abbiamo studiato, è un giovane che sicuramente ha bisogno di un ambientamento, di un percorso. Ma abbiamo visto in lui le qualità per potere essere utile a questo Cosenza. Spero e mi auguro che ci possa dare una mano, abbiamo tanta fiducia in lui. Lo aspettiamo e siamo a disposizione noi di lui per cercare di migliorarlo”.

