Maltempo a Reggio Calabria, Ravagnese completamente allagata: “intere famiglia in auto…” | VIDEO

E’ stato il terzo giorno di pioggia a Reggio Calabria con deboli precipitazioni domenica, i primi nubifragi nel pomeriggio di lunedì e martedì le piogge più diffuse e intense con allagamenti nella zona di Ravagnese, come si evince dal video a corredo dell’articolo.

Un cittadino scrive sui social: “Ravagnese non cambierà mai dopo anni di disservizi. Falcomatà e Occhiuto segnalo quanto è successo in questo quartiere dove intere famiglie in macchina ad aspettare che il livello dell’acqua scenda per poter fare ritorno nelle proprie case”.



