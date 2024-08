Maltempo, nubifragi in Calabria e reparto di rianimazione allagato a Cosenza

StrettoWeb

Terzo giorno di maltempo in Calabria. Forti piogge in tutte le province della Regione, dove spiccano i 48mm di Soverato, 35mm a Cosenza e 26mm a Catanzaro. Nella città dei Bruzi la situazione è complessa con allagamenti in varie zone ed il reparto di rianimazione dell’ospedale Annunziata allagato. In Calabria la temperatura è crollata rispetto ai giorni scorsi con un clima autunnale. A Cosenza si registrano +20°C in pieno giorno.

De Salazar: “l’infiltrazione all’Annunziata non ha interessato il nuovo reparto”

“A seguito di una bomba d’acqua che ha colpito oggi Cosenza, causando disagi in tutta la città, il corridoio del reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Annunziata’ – non interessato dai nuovi lavori avvenuti qualche mese fa – è stato oggetto di un’infiltrazione che ha causato la caduta di un pezzo di controsoffitto. Come è riscontrabile dalle foto allegate al presente comunicato l’infiltrazione ha dunque interessato solo un corridoio non ristrutturato – e comunque immediatamente ripristinato – e non ha riguardato in alcun modo le nuove sale di rianimazione inaugurate due mesi fa. Non c’è stato, pertanto, come riportato erroneamente da alcune testate online, alcuno spostamento di pazienti. Sono in corso gli approfondimenti tecnici per capire la causa dell’infiltrazione e per proseguire la normale attività di assistenza sanitaria”. È quanto afferma in una nota il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar.

