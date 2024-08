Maltempo alle isole Eolie, paura ed evacuazioni a Stromboli

StrettoWeb

Stromboli, torrenti in piena e una struttura ricettiva è evacuata a scopo precauzionale. Non piove più sull’isola e per il momento è rientrato anche l’allarme per un possibile rischio-alluvione, come è accaduto nel 2022. Mentre imperversava il temporale tutti i gestori dei ristoranti e delle attività ricettive dell’isola sono stati invitati a non fare allontanare i propri ospiti. I torrenti sotto osservazione sono il San Bartolo e il Montagna Russo.

