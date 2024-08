“Mafiosi, voglio l’acqua”: intimidazioni sul muro del municipio di Cinisi a Palermo

StrettoWeb

“Voglio l’acqua potabile” e “mafiosi di m…” sono le due scritte apparse stamattina, a Cinisi, all’ingresso del municipio. “Mentre l’amministrazione comunale affronta l’emergenza idrica con costanza e impegno, questa mattina la cittadinanza si è imbattuta in due scritte sul muro del Palazzo dei Benedettini, già ripulito. Le indagini sono in corso – dice il sindaco Vera Abbate -. Assicuro a tutta la comunità che non ci lasceremo intimidire. Nei giorni scorsi è stata presentata alla procura una denuncia contro ignoti per possibili furti d’acqua lungo la conduttura della sorgente Sansotta”, nella quale continuano i sopralluoghi.

Poi, l’appello del sindaco: “Invito tutti coloro che hanno una responsabilità politica e amministrativa a Cinisi ad abbassare i toni e a lavorare insieme per il bene comune“, dopo la seduta del consiglio comunale del primo agosto che, incentrata anche e soprattutto sul tema dell’acqua, è stata molto accesa. Anche il presidente del Consiglio Antonina Candido condanna le minacce: “Mentre stiamo lavorando per garantire ai cittadini la fornitura idrica, c’è gente che cerca di intimidirci. Denuncerò gli autori di questo vile gesto“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.