M5S, Conte: “resuscitare Renzi? Scelta inaccettabile”

StrettoWeb

“Sono convinto che resuscitare Renzi, premiandolo dopo la disfatta elettorale europea e i suoi ripetuti fallimenti, sia una scelta che avrebbe un costo pesantissimo per la serietà e credibilità del progetto di alternativa a Meloni”, dice all’Ansa il leader del M5S ed ex Premier, Giuseppe Conte.

In un’intervista a Repubblica nei giorni scorsi, Conte aveva detto: “per aggregare un due-tre per cento di voti, si farebbero scappare tutti gli elettori del M5S e anche una buona parte di quelli del Pd. In tanti mi fermano per strada e mi implorano di non imbarcare Renzi. Temono la sua capacità demolitoria, si è sempre distinto per farli cadere, i governi, anziché per farli durare. Senza contare le volte che in Parlamento ha votato con la destra”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.