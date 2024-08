Lutto nel calcio reggino: è morto Massimo Scevola

StrettoWeb

Lutto nel mondo del calcio reggino: è morto Massimo Scevola, personaggio apprezzato e conosciuto degli ambienti calcistici di Reggio Calabria. “La società Catona Calcio si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Scevola ed esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Massimo. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da tutta la dirigenza biancoazzurra, in particolare dal direttore sportivo Michele Cotroneo che con Massimo era legato da un rapporto che andava oltre il calcio”. Così in una nota il Catona Calcio esprime cordoglio per la scomparsa.

Anche l’ASD Gebbione 2020, ultima società con cui ha collaborato, saluta Scevola: “Il calcio dice addio a un grande mister ed una grande persona: Massimo Scevola. Si è spento all’ età di 66 anni lottando con tutto se stesso contro un male che purtroppo l’ha portato via. Massimo la passione per il calcio e lo sport ce l’aveva nel sangue. Per noi é stato di grande supporto. Ha fin da subito sposato il progetto, entusiasta di quello che stavamo creando insieme. È stato per noi un ottimo insegnante facendoci crescere sia a livello calcistico ma soprattutto umano. CIAO MASSIMO CONTINUA A GUIDARCI DA LASSÙ”.

“La Società A.S.D. REGGIORAVAGNESE, in tutte le sue componenti, esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Scevola per la scomparsa di Massimo, amico di tutti noi e uomo di calcio d’altri tempi. Ciao Massimo!”. Così la ReggioRavagnese.

