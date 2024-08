StrettoWeb

Grande spettacolo a Scilla nella notte per la presenza della nave Palinuro, goletta della Marina Militare che oggi arriva a Messina dove rimarrà aperta al pubblico per le visite guidate. Giunta ieri a Scilla per celebrare la memoria del capitano Natale De Grazia, la nave Palinuro è rimasta ormeggiata nella baia della Marina Grande nella notte, illuminata con il tricolore, regalando scorci straordinari immortalati da Renzo Pellicano nelle immagini a corredo dell’articolo.

Foto























/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.