Le foto-copertina mondiali della Superluna sul Ponte di Rande, aspettando quello dello Stretto…

StrettoWeb

E’ la notte della Superluna, eccezionale evento astronomico che si verifica per la prima volta quest’anno. Chiamata Luna dello Storione o Luna del Raccolto, sta mobilitando le attenzioni di appassionati e curiosi in tutt’Europa per immortalare l’evento. Le agenzie di stampa ANSA ed EPA hanno scelto le foto della Superluna che sorge dietro ol Ponte di Rande, a Vigo in Galizia, (Spagna) come copertina di tutte le gallery che inviano ai media internazionali.

Aperto nel 1981, ben 43 anni fa, il Ponte di Rande è uno dei ponti strallati più grandi del mondo e un’icona dell’estuario della Ria de Vigo in Spagna. Quando sarà in piedi il Ponte sullo Stretto, l’icona mondiale di tutti questi eventi arriverà da Calabria e Sicilia: altro che “obbrobrio” che “deturperà il paesaggio” come si sente affermare dai “No” nel dibattito quotidiano. In tutto il resto del mondo, però, i ponti suscitano meraviglia e stupore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.