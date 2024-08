Lamezia, iniziativa di solidarietà del Rotary Club in favore della Finanza: donata una carrozzina per persone diversamente abili

StrettoWeb

Nella mattinata di mercoledì 31 luglio, presso il Lido del Finanziere di Lamezia Terme, si è tenuta una significativa dimostrazione di solidarietà – su iniziativa del locale Rotary Club – che ha consegnato

all’Associazione Fiamme Gialle Calabria che gestisce la struttura balneare una speciale sedia a rotelle. Offerta in comodato gratuito, l’utilizzo della carrozzina aumenterà il livello dei servizi del Lido – già previsti per le persone diversamente abili – consentendogli, in questo caso, di accedere in mare in maniera più agevole. La consegna dell’attrezzatura speciale è avvenuta nel corso di una sentita cerimonia alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Colonnello t.ST Pierpaolo Manno, del Comandante del Gruppo di Lamezia Terme, Magg. Valentino Luce, dell’avvocato Gianfranco Barbieri, Presidente del Rotary di Lamezia Terme e del Consigliere del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità

Dott. Piervincenzo Panzarella.

Presenti anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato “Il Girasole” e “Sincronia” di Lamezia Terme. Nel corso della cerimonia di consegna il Colonnello Manno, nel rivolgere sentite parole di ringraziamento per la generosità manifestata dai rappresentanti del Rotary di Lamezia e per la collaborazione e l’impegno assicurato

dall’Associazione Fiamme Gialle Calabria, ha richiamato l’elevata sensibilità del Corpo verso le tematiche dell’assistenza ai più bisognosi che valorizza ancor di più il ruolo della Guardia di Finanza come Corpo di Polizia a forte vocazione sociale. L’avvocato Barbieri, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza degli elevati principi etici che animano il Rotary Club di Lamezia Terme nello svolgere queste attività di assistenza a favore delle fasce più deboli.

Ringraziamenti sono giunti, infine, dal Consigliere del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità Dott. Piervincenzo Panzarella e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato intervenute che hanno sottolineato la valenza dell’iniziativa auspicando che analoghe manifestazioni di solidarietà siano sempre più frequenti. Al termine della cerimonia il Cappellano Militare, Don Antonio Pappalardo, ha impartito la solenne benedizione a tutti i presenti. La lodevole iniziativa si inserisce nel più ampio piano di ammodernamento della struttura ricettiva, condotto grazie al lavoro dei militari del Reparto Tecnico Logistico della Guardia di Finanza di Catanzaro, che ha consentito di attrezzare i locali dotandoli di strutture adeguate e idonee allo svago di persone diversamente abili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.