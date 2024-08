Inzaghi castiga il Palermo, inizio di campionato shock per i rosanero

StrettoWeb

È considerato da tanti la favorita, o una delle favorite, ma l’inizio di campionato del Palermo è shock. Dopo la sconfitta al fotofinish nel finale a Brescia, altro stop per la squadra di Dionisi, castigata in Toscana dal Pisa di Pippo Inzaghi. Finisce 2-0. La gara si sblocca subito con l’autorete di Nedelceauru, poi Bonfanti raddoppia all’ora di gioco. Due gare, zero punti, nonostante una corazzata e un ottimo allenatore, ma la Serie B dimostra la solita imprevedibilità. Senza dimenticare che comunque, dall’altra parte, non c’era l’ultima arrivata, tra l’altro con un allenatore altresì importante.

Nelle altre sfide, 3-2 Sudtirol alla Salernitana; successi interni anche per la Cremonese (1-0 contro la Carrarese), per il Sassuolo (2-1 al Cesena) e per lo Spezia (2-1 al Frosinone). Colpo Cittadella a Brescia, mentre l’impresa la fa la Reggiana a Genova contro la Samp (entrambe le gare 0-1).

