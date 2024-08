La tiktoker milanese, le vacanze in Calabria e i VIDEO sul dialetto: “ma si i Rriggiu?”

StrettoWeb

Due settimane di vacanze in Calabria, tra Lungomare di Reggio, Scilla, spiagge della Jonica,Tropea. Tante Instagram Stories, tante immagini, tanti tramonti. E poi quella regginità che l’ha catturata, a tal punto che ne ha acquisito alcuni tratti, trasformandoli in divertenti video sui social. Stiamo parlando di Chiara Marita, milanese doc, tiktoker, 80 mila follower su Instragram e oltre 350 mila su TikTok, occhi che catturano e una simpatia pungente che non tutti hanno apprezzato (perché mai, poi?).

Chiara è stata in Calabria fino a qualche giorno fa. Soprattutto a Reggio. E ha trascorso due classiche settimane estive reggine. E dunque mare, pranzi e cene, tramonti, pranzi e cene, giri in barca, pranzi e cene, gelati, passeggiatina sul Lungomare e… pranzi e cene. Di questi 15 giorni ha “aspirato” tutto: odori, sapori, cultura, modi di fare, frasi tipiche e dialetto. E, in alcuni video su Instagram, li ha replicati.

E quindi troviamo il più classico dei “figghioli”, “ma tu si i Rriggiu?”, “ti sciali” ecc… In uno di questi video ha impersonato un reggino che incontra la milanese doc in vacanza, in un altro invece la stessa milanese che torna al nord dopo le vacanze ma che “incamera” alcune frasi e parole utilizzate in Calabria. Insomma, un modo alternativo per parlare di una terra che l’ha catturata, scoprendo ed enfatizzando gli stereotipi. A qualcuno, però, la cosa non è piaciuta, come si può vedere da alcuni commenti.

