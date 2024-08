StrettoWeb

L’Osservatore Arte Contemporanea presenta il progetto: “Arte e crisi idrica nel territorio siciliano” ispirato “alla peggiore crisi idrica della storia in Sicilia scoppiata quest’estate 2024“, annunciata già da tempo, devastando la Regione siciliana. L’idea è partita dall’affermato artista Francesco Guadagnuolo, originario di Caltanissetta che lavora nell’ambito culturale tra Roma e New York, per affrettare soccorsi tempestivi e improrogabili alle cittadinanze che sono ridotti senz’acqua. “Un fenomeno, anche se traumatizzante non diviene ‘ultima voce’ fino a quando non è reso in una qualifica che diventa opera d’arte. Guadagnuolo da siciliano conosce bene questa tragica situazione che si porta dietro tantissimi anni, decide di intervenire come intellettuale per porre fine a questa drammatica storia”.

Chi è Francesco Guadagnuolo

“Guadagnuolo attivista socio-politico, noto per opere d’arte contestuali all’attualità, rivolte alle guerre, alla devastazione dell’ambiente, alle migrazioni: in generale all’aspetto ripugnante del potere. Nell’esempio dell’arte “politica” di Guadagnuolo – questi lavori oltre a documentare e denunciare non riproducono ma interpretano: non traspongono la realtà, vanno oltre, guardando allo stesso tempo passato presente e futuro, in un linguaggio differente, universale, ovvero transreale.

“L’infinita siccità in Sicilia” è il titolo dell’opera realizzata per l’occasione da Francesco Guadagnuolo il quale è per questo è stato intervistato: «Alle drammatiche notizie che mi arrivano ogni giorno sulla siccità in tutta la Sicilia è veramente disperata, va oltre qualsiasi confine, portandomi dentro un grande sconforto. Non possiamo pensare che tutto ciò sia civile, ricordo che questo problema dell’acqua me lo porto da quando adolescente vivevo a Caltanissetta, e non è mai stato risolto, oggi questo è diventato la più grave crisi idrica della storia della Sicilia. I siciliani sono esasperati.

Ho voluto dedicargli una composizione pittorica, con la tecnica del collage, dal titolo: “L’infinita siccità in Sicilia” per esprimere tutto il mio amore che ho per queste terre che contribuiscono a dare vita al mio stato d’animo emozionale. Al centro del paesaggio è rappresentato un bovino dalle espressioni quasi umane, cerca acqua in un antico abbeveratoio ormai secco, all’interno solo erbacce con un rubinetto che non funziona più. Alberi secchi un po’ dappertutto.

La luminosità dell’opera risalta la resa atmosferica riportandoci, qualunque tratto del luogo, in uno scenario impregnato sì di natura, ma apocalittico, caratterizzato da colori forti e contrastanti per fare vedere il riscaldamento delle terre che si spaccano per mancanza di acqua. La desertificazione incede e la terra è ancora più spaccata dalle alte temperature, le piantagioni bruciate dall’aridità con uno scenario sempre più riarso. All’orizzonte un contadino, rimasto con la sua ultima pecora, non sa più cosa fare, svanisce nell’alba del giorno dopo.

Si possono osservare due prospettive, da consentire la percezione di lontananza e vicinanza in un’alternanza di alba e tramonto per far vedere lo scorrere delle giornate, sempre uguali, le stesse causate dall’infinita siccità. Ci si chiede: aspettare cosa? Che arrivi cosa? Un territorio che sa già di morte! I siciliani esasperati non ne possono più. È da sempre che sopportano questa reiterazione. Questo non si può chiamare più vita, è un tormento!

Ormai da tempo le piogge scarseggiano, è la condizione, attualmente, più critica con l’avanzare dell’estate. Le capre indotte a bere nella fanghiglia specie nella provincia attorno a Caltanissetta. Infatti, a sinistra dell’opera due capre sono già morte. Non è difficile per gli avvoltoi trovare gli animali morti. I mandriani macellano gli animali perché non sanno come alimentarli e dare loro da bere. Raccolti di frumento e fieno quasi cancellati. Laghi essiccati. Le coltivazioni sfiancate. Carenze su tutta la regione siciliana. Eppure nell’opera nasce ancora un fiore, non si può solo morire, si continua a vivere ancora di speranze.

L’insufficienza delle piogge è solo una parte della siccità in Sicilia. L’altro vasto dilemma sono le remote epoche di risoluzione e sostegno sulle reti idriche, fra dighe incompiute e strutture in rovina, dove sono mancate, probabilmente, la manutenzione ordinaria e straordinaria. A questo s’immette anche la carenza di progetti opportuni per la messa in sicurezza dei rifornimenti per i territori più in pericolo. Anche il turismo è a rischio. Le città seguitano a patire sempre di più la restrizione dell’acqua. In certi territori tra Caltanissetta e Agrigento, l’esigua acqua che giunge, non è sempre bevibile.

È molto malinconico considerare la Sicilia, così meravigliosa e leggendaria, si sia trasformata in questo modo, presumibilmente, per l’inettitudine di certi responsabili, ma il suo passato e il suo mito permarranno sempre parte essenziale della cultura siciliana. E che dire della grande dignità dei siciliani, nonostante questa sopportazione, sin da tempi remoti. Spero che con quest’opera che ho realizzato (dove non arriva la parola arriva l’immagine) possa concorrere a dire basta a questa situazione così imbarazzante da far mettere la mano sulla coscienza e cercare di concretizzare il tutto per tutto nell’urgenza, nell’emergenza, di cercare ciò che ancora si possa salvare, per il semplice diritto civile che l’acqua è una risorsa dove ognuno non può farne a meno per il proprio diritto alla salute”.

