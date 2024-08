Inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, 25km di code nel weekend di contro esodo | LIVE

StrettoWeb

Giornata delirante oggi sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”: con la grande mole di viaggiatori che rientrano verso Nord da Calabria e Sicilia dopo le festività estive, si registrano rallentamenti imponenti in direzione nord nel tratto cosentino dell’autostrada, tra gli svincoli di Montalto e Tarsia, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata di circa 200 metri in prossimità del chilometro 230, che l’Anas non ha potuto rimuovere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il transito è consentito nella sola corsia di sorpasso.

Le code sono imponenti: si tratta di 25km di autostrada completamente paralizzati, con tempi di percorrenza di oltre due ore. Migliaia di automobili bloccate sul posto. Al fine di limitare i disagi, il personale Anas presente sul posto ha attivato anche un percorso alternativo consigliato sulla viabilità provinciale parallela all’autostrada, con uscita a Torano Castello e rientro a Tarsia Sud, che significa comunque un percorso molto più lungo rispetto alla tradizionale autostrada.

