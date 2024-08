StrettoWeb

Un drammatico incidente si è verificato sulla strada statale 284, tra Maletto e Randazzo in provincia di Catania, dove una donna di 68 anni è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Nel sinistro sono rimasti feriti i figli della 68enne.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Randazzo, i Vigili del fuoco ed i medici del 118.

