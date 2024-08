StrettoWeb

Domenica di sangue sull’autostrada Messina – Catania dove una persona è morta in un drammatico incidente stradale tra una moto ed una Citroen. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale e ci sono dei rallentamenti lungo l’importante arteria.

