Un incendio è divampato questo pomeriggio, 17 agosto, sull’A2 in Calabria, per la precisione tra lo svincolo di Sant’Onofrio e Mileto, all’uscita dello svincolo dell’A2, in direzione sud.

Come si può vedere dalle immagini, di Graziano Tomarchio, il rogo costeggia l’autostrada e per questo il fumo arriva in strada, oscurando la visuale alle auto.

