Incendi in Sicilia, Savarino: “verificheremo la possibilità di collaborazione con il Cufaa”

“Ho chiesto al comandante del nostro Corpo Forestale Giuseppe Battaglia, di avviare un’interlocuzione per verificare la possibilità di una collaborazione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) nella prevenzione e nella repressione degli incendi in Sicilia”. Lo dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino.

Che aggiunge: “un eventuale supporto di questo Corpo speciale dell’Arma dei Carabinieri andrebbe ad affiancare il sistema di rilevamento anche satellitare già attivo in Sicilia, al quale presto si aggiungerà la “Control room”, la sala operativa unica regionale che si avvarrà del sostegno dell’azienda statale Leonardo, specializzata in tecnologie aerospaziali. Un progetto finanziato con i fondi del Pon Legalità che utilizzerà sistemi satellitari all’avanguardia in grado di superare le criticità di quelli utilizzati attualmente nell’intero territorio nazionale, grazie alla sinergia tra il Presidente della Regione Renato Schifani e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi“.

