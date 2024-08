Guerra aperta nel Movimento 5 Stelle tra Conte e Grillo, forte il rischio di scissione

StrettoWeb

E’ caos totale nel Movimento 5 Stelle in vista dell’assemblea Costituente che si terrà il prossimo ottobre. Lo scorie del pessimo risultato delle Europee di certo non sta aiutando il Movimento in questo passaggio cruciale. La guerra tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sta creando enorme confusione tra parlamentai, iscritti e simpatizzanti. Il fondatore punta al mantenimento di nome, simbolo e limite di mandati, mentre l’ex premier punta a dei cambiamenti radicali. Il rischio scissione, in caso di mancato accordo, è forte con l’inevitabile coda di ricorsi e controricorsi.

“Vogliono trasformare il Movimento per farne il partito di Conte, che non è mai stato un grillino”. E ancora: “Vogliono affossare gli avversari e stanno epurando la lista degli iscritti per avere gioco facile e vincere”, denunciano fonti consultate dall’AGI.

