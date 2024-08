Grave incidente sulla SS106: morto il centauro investito a Corigliano Rossano

StrettoWeb

Un imprenditore edile Umberto Graziano, di 40 anni, di Corigliano Rossano, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 ionica, nei pressi di contrada Lampa Bucita nel territorio di Corigliano Rossano.

L’uomo in sella alla sua moto si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’auto. Graziano è stato immediatamente soccorso dagli operatori del Suem 118 ma per la gravità delle ferite riportate nell’incidente stradale ne è stato disposto l’immediato trasferimento in eliambulanza nell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove, però, è deceduto poco dopo l’arrivo. A seguito dell’accaduto la statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.