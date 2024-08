Grande successo per l’evento “Petali di Stelle a San Lorenzo”

StrettoWeb

San Lorenzo si illumina nella notte di un cielo stellato tra musica, colori ed emozioni. Grande successo per l’evento dello scorso 12 Agosto 2024 “Petali di Stelle a San Lorenzo”, organizzato dall’Associazione Terra Mia , col patrocinio gratuito del comune di San Lorenzo, in collaborazione con le Associazioni Laurentine “Niki”, “Nuova Bisanzio”, “Facimu”, e “Il Pettirosso”, con il sostegno del movimento “San Lorenzo Sveglia”, che ha visto il meraviglioso borgo antico come sfondo alle varie attività che hanno scandito la serata.

L’evento è stato inaugurato dall’osservatorio Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha permesso al pubblico di osservare le meraviglie del cielo notturno: la luna, i pianeti, le costellazioni. Segue poi la Sfilata di Abiti realizzati con materiale da recupero, a cura dell’Associazione Terra Mia dal 2017, con presidente Romina Palamara , riproposta nel borgo di San Lorenzo dopo l’enorme successo a Fossato Ionico.

Tra carta, plastica, gomma, pasta, stoffa e sostanze naturali l’associazione coglie ogni anno l’occasione per lanciare un messaggio green di salvaguardia dell’ambiente contro l’inquinamento. Incorniciano la serata anche dei piccoli cantanti, tra cui anche Ginevra Ianní, partecipante della 66esima edizione dello zecchino d’oro, che hanno dato un piccolo anticipo del Festival degli Ulivi che si terrà a Fossato Ionico il 19 Agosto, e sfavillanti ballerine, della scuola di danza Bailando di Maria Rosa Palamara. In conclusione, la Sfilata di Abiti da Sposa Antichi, che portano la piazza in un emozionante viaggio nel passato con abiti che rappresentano delle vere e proprie capsule del tempo, un momento tutto dedicato all’apprezzamento dell’arte della sartoria, celebrata anche da un abito completamente in seta realizzato dalla stilista Lisa Ligato, che dal 2016 viene nuovamente sfilato nella piazza del borgo.

Il successo dell’evento si vede nella partecipazione di un paese vivo,nella rivalutazione di un luogo speciale, pieno specialmente di bambine,ragazze e donne che in un piccolo gesto mostrano come la fantasia e l’unione possano aprire i confini più angusti.

