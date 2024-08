Il grande spettacolo della lancia ammiraglia Eletta a Catona dopo le celebrazioni di Messina per lo sbarco di Don Giovanni d’Austria: “emozione unica” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grande spettacolo questa mattina nella baia di Catona, a nord di Reggio Calabria, dove la lancia ammiraglia Eletta, della Marina di Palmi, ha espresso tutta la sua bellezza nobile e antica a pochi metri dalla riva, di rientro dalle celebrazioni per il 453° anniversario dello spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina. La lancia ammiraglia Eletta ha aperto il corteo navale accanto alla straordinaria Nave Goletta della Marina Militare “Palinuro” per un tratto di circa tre miglia. Una magica ed intensa emozione per i tredici marinai che compongono l’equipaggio di Eletta, Iole di Bantry 1796, nonché per i suoi ospiti a bordo.

La lancia ammiraglia Eletta è stata varata a Palmi tre anni fa ed è una riproduzione completamente fatta a mano di un’imbarcazione del ‘700: ne esistono solo 80 in tutto il mondo. Il costruttore è Ferruccio Nicotra ed è stata realizzata con il contributo della Regione Calabria. L’imbarcazione, che può navigare sia a vela che a remi, è la copia fedele della Iole di Bantry, conservata dal 1944 al museo di Dublino. Ad oggi, ne esistono 80 in tutto il mondo. Eletta è tra le uniche due in Italia.

Quello di Messina è stato “un grande privilegio, per la marineria palmese, di essere protagonista/testimone dell’antico legame di fratellanza con quella messinese, con una entusiasmante presenza che rinvigorisce e rinsalda il suo autentico spirito. Ancora più orgogliosi di potere esporre il Logo Istituzionale della Regione Calabria, conformemente al patrocinio gratuito che lo prevede, su apposito pennone di Eletta” ha spiegato Ferruccio Nicotra.

Le immagini della lancia ammiraglia Eletta al largo di Catona

