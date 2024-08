A Gioiosa Jonica il Festival Internazionale del Cinema Musicale

StrettoWeb

Il 28 agosto 2024, a partire dalle ore 19:00, Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica ospiterà un importante evento nell’ambito del 6° FILMUZIK ‘Festival Internazionale del Cinema Musicale’. L’incontro, promosso dall’associazione EUROKOM, centro Europe Direct ‘CalabriaEuropa’ e punto EURODESK, rappresenterà un momento cruciale di confronto sulle politiche comunitarie e i fondi UE destinati alla cultura, con un particolare focus sulle best practice europee.

Il programma prevede un approfondimento sulle politiche comunitarie, con particolare attenzione ai fondi europei destinati alla cultura e alla presentazione di best practice. Tra queste, spicca il progetto D.O.N.N.A Erasmus+, un esempio concreto di come i fondi europei possano essere utilizzati per promuovere iniziative a sostegno delle donne e della cultura.

L’incontro vede anche la partecipazione dell’associazione ‘La città del sole’ di Locri, che contribuirà al dibattito arricchendolo con le proprie esperienze locali. L’evento si inserisce nel quadro delle attività di EUROKOM volte a promuovere la cultura europea e a creare occasioni di incontro e dialogo tra cittadini, istituzioni e operatori culturali.

EUROKOM è un’Associazione Non Profit con sede in Calabria, impegnata nell’informazione e comunicazione sulle istituzioni europee e le politiche comunitarie. Ospita un centro Europe Direct e un punto EURODESK, offrendo servizi gratuiti di informazione e orientamento sui programmi e le opportunità offerte dall’Unione Europea.

EUROKOM, attiva dal 2004 come centro Europe Direct, si impegna da anni a diffondere informazioni e a favorire la partecipazione attiva dei cittadini sui temi legati all’Unione Europea. Dal 2019, EUROKOM ha ampliato la propria offerta di servizi accogliendo anche il punto EURODESK, un’iniziativa del programma Erasmus+ mirata a offrire supporto e orientamento sulle opportunità europee nel settore giovanile.

Programma della serata

Ore 19:00 – Focus sulle politiche comunitarie, fondi UE per la cultura e presentazione di best practice

Ore 20:00 – Proiezione del film Le Petit Piaf di Gérard Jugnot (2023, durata 01:35:00)

Ore 22:30 – Spettacolo dal vivo “Cine-Musicale” con Skankaman – Live Drum Set

