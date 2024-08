Gambarie, successo per la Marcialonga | INTERVISTE

StrettoWeb

Successo per la 40ª edizione della corsa più attesa dell’estate reggina: la Marcialonga Verde Aspromonte Gambarie 2024. Il percorso Nazionale Bandiera Azzurra (certificato Anci e Fidal), è organizzata dal Csi di Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte ed è inserita nel vasto programma di attività ed eventi promossi dal vivacissimo e lungimirante Comune Aspromontano. La Marcialonga, gara non competitiva patrocinata dal Coni e dal Cip Calabria, è inserita all’interno dell’Aspro Play Festival 2024, laboratorio educativo e sportivo volto a diffondere una consapevolezza ambientale e di partecipazione nella cittadinanza.

La Marcialonga 2024 chiude una settimana ricca di attività ed eventi promossi dal Comitato Csi Reggio Calabria. Si è partito il 14 Agosto con la partita della Legalità, giunta alla terza edizione. Magistrati, forze dell’ordine, associazioni e volontari in campo per fare squadra, testimoniando valori imprescindibili per tutti. Una grande festa di sport per rafforzare l’idea della Comunità che scende in Campo, attraverso scelte chiare e coerenti. Successivamente, Piazza Grande a Gambarie ha ospitato la seconda edizione del Torneo Metropolitano di Pallacanestro Giovanile. Inoltre, ieri si è svolta l’Escursione Crepuscolare al Tramonto.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

