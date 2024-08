A Gambarie il convegno dal titolo “le guerre: solidarietà e soccorso alle popolazioni”

StrettoWeb

Nel quadro delle attività culturali la Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato insieme al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Sindaco Francesco Malara, e l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Rettore Giuseppe Zimbalatti, per domenica 11 agosto 2024 alle ore 9 presso la sala verde dell’ Hotel Miramonti a Gambarie il convegno “Le Guerre: Solidarietà e Soccorso alle Popolazioni”.

I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente della Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ Unuci. Dopo i saluti delle Autorità tra cui il Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara, il Rettore dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti ed il Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host Aldo De Caridi ci saranno sette relazioni.

Pasquale Amato, storico e docente universitario di Storia, ed Attilio Gorassini, ordinario di diritto civile presso l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria, tratteranno rispettivamente “Accordo di pace De Gasperi – Gruber del 1946 sull’ Alto Adige: un saggio atto di rispetto tra differenti identità” e “Solidarietà e soccorso come genesi di pace in tempo di guerra”.

A seguire Wanda Albanese De Leo, socia Unuci e past presidente del Lions Club RC Host sul tema “We serve: i Lions al servizio delle popolazioni vittime dei conflitti e nelle emergenze sanitarie”. Per la Croce Rossa Italiana due interventi: Il primo di Marcello Novello, responsabile provinciale vicario Nucleo RC Corpo Militare Vol. CRI su “L’ausilio alle Forze Armate ed alle Popolazioni nelle missioni del Corpo Militare Volontario della C.R.I. ed il secondo di Anna Maria La Manna, referente Ispettorato II. VV. CRI di Reggio Calabria,su “Il Diritto Internazionale Umanitario e la protezione alla popolazione civile”.

Le ultime due relazioni di Gabriele Quattrone, primario neuropsichiatra Policlinico Madonna della Consolazione RC, e di Vincenzo Vitale, pediatra pubblicista presidente della Fondazione Mediterranea, che tratteranno rispettivamente “Emergenza sanitaria in periodo bellico” e “Intervento umanitario a Gaza: luci ed ombre”. I lavori della giornata si concluderanno con brevi interventi dei partecipanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.