A Gambarie l’Aspro Play Festival24

Tutto pronto per la 40^ edizione della corsa più attesa dell’estate reggina: la Marcialonga Verde Aspromonte Gambarie 2024. Il percorso Nazionale BANDIERA AZZURRA (certificato Anci e Fidal), è organizzata dal Csi di Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte ed è inserita nel vasto programma di attività ed eventi promossi dal vivacissimo e lungimirante Comune Aspromontano. La Marcialonga, gara non competitiva patrocinata dal Coni e dal Cip Calabria, è inserita all’interno dell’ASPRO PLAY FESTIVAL 2024, laboratorio educativo e sportivo volto a diffondere una consapevolezza ambientale e di partecipazione nella cittadinanza. L’iniziativa riesce ancora una volta a stupire tutti e coinvolgere enti, associazioni, atleti e tantissime famiglie. La tradizionale corsa di metà agosto, all’interno del meraviglioso e incantevole Parco Nazionale dell’Aspromonte, propone in questa edizione tante conferme e novità, un rinnovato entusiasmo e la voglia di coinvolgere tutti.

La storica 4 km in percorso misto, partirà Domenica 18 Agosto alle 10.30 da Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte. In questa edizione, tante le attività in programma: si parte con il contest “Marcialonga in Famiglia”, aperto alle famiglie per far correre e gioire genitori e figli. Previsto anche il percorso “Kids Run 2024”, aperto ai bambini dai due anni. La significativa rete messa in campo tra associazionismo, aziende private e istituzioni, è l’elemento caratterizzante anche in questa attesissima edizione. Fondamentale, ancora una volta, il coordinamento ed il sostegno del Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il dott. Francesco Malara. Importante l’apporto del presidente del Coni Calabria avv. Maurizio Condipodero, del Presidente del Cip Calabria dott. Antonello Scagliola e della dottoressa Mimma Vitale, della Consulta Giovanile Comunale del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. Preziosissimo il contributo delle associazioni, dei volontari e dei tantissimi partner che hanno scelto di sposare il progetto culturale, sportivo e sociale del Csi di Reggio Calabria.

Gli organizzatori ringraziano particolare alla Farmacia Marra e a Banca Generali Private per il grande e preziosissimo sostegno. La Marcialonga 2024 chiude una settimana ricca di attività ed eventi promossi dal Comitato Csi Reggio Calabria. Si partirà il 14 Agosto alle 16.00 presso il Centro Sportivo di Cucullaro con la partita della Legalità, giunta alla terza edizione. Magistrati, forze dell’ordine, associazioni e volontari in campo per fare squadra, testimoniando valori imprescindibili per tutti. Una grande festa di sport per rafforzare l’idea della Comunità che scende in Campo, attraverso scelte chiare e coerenti. Il 17 Agosto, dalle 9,30, Piazza Grande a Gambarie ospiterà la seconda edizione del Torneo Metropolitano di Pallacanestro Giovanile. Il referente Pallacanestro Csi Armando Russo, coordinerà una mattinata di sport che coinvolgerà tanti ragazzi under 17 di diverse società sportive del territorio. Sempre Sabato 17, ma dalle 18.00, Escursione Crepuscolare al Tramonto. Una bellissima esperienza che risalirà il crinale di Monte Scirocco, fino a raggiungere la “Terrazza del Ginepro”, dalla quale godere di uno dei panorami più belli dello Stretto. L’iniziativa, ideata dal dott. Luca Lombardi, è coordinata dall’Associazione GUIDE PARCO. Non resta quindi che aderire alle tante iniziative che metteranno al centro di tutto lo stare insieme tra le magie del parco e la voglia di fare comunità.

Di seguito il link per aderire alla MARCIALONGA:

https://forms.gle/JjN97ptCqhk48F7e7

ed i contatti per aderire all’attività ESCURSIONE AL TRAMONTO:

377.0834579 (solo whatsapp)

Le iscrizioni alla MARCIALONGA sono aperte in modalità online o il giorno della gara, a partire dalle ore 9.00 del 18 Agosto, presso il gazebo CSI START sito in Piazza Mangeruca a Gambarie d’Aspromonte (RC).

