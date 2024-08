Filadelfia, solenni festeggiamenti per la Madonna delle Grazie | INTERVISTE

StrettoWeb

Con i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie si conclude a Filadelfia, cittadina in provincia di Vibo Valentia, un mese cominciato con la festa di San Francesco, nell’anno dei settant’anni del Giubileo del Sacro Mantello. Sono state settimane e giorni intensi per la cittadina del vibonese, culminati con la processione della Madonna che ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli. Il padre Spirituale Don Gregorio Grande ha voluto fortemente che tutte e due le feste fossero un momento di arricchimento della fede facendo fare ai fedeli esperienze con altre realtà e altre Parrocchie.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un fedele giunto da Roma, afferma: “abito fuori ma sono venuto a Filadelfia per aiutare la parrocchia per ambedue le feste, San Francesco e la Madonna. E’ stata una processione suggestiva e la fede aumenta ogni giorno grazie a Maria”.

Un altro fedele ha detto: “da 50 anni frequento la Chiesa delle Grazie, prima era abbandonata ma poi è stata sistemata grazie all’impegno della Confraternita. Dapprima era un luogo di culto prettamente delle campagne, poi si è allargata a tutta la cittadinanza”.

