Rosarno, grande attesa per il concerto di Fabrizio Moro che aprirà il nuovo anfiteatro

È atteso il pubblico delle grandi occasioni, venerdì 30 agosto a Rosarno, dove ci sarà il taglio del nastro del nuovo anfiteatro. La struttura, che ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento della musica dal vivo – e non solo – per tutta la vasta area della Piana, nasce infatti con l’intenzione, da parte degli organizzatori, la Asd Virtus Rosarno, di realizzare un vero e proprio festival di grandi eventi. E il primo passo in quella direzione sarà proprio il 30 sera con il concerto di Fabrizio Moro, il primo appunto della storia dell’anfiteatro di Rosarno.

Prodotto dalla Ticket Service Calabria, il concerto rientra nelle tappe del tour “Una vita intera” che sta portando il cantautore romano in giro per tutta l’Italia. Anche a Rosarno ci sarà un’esibizione di circa due ore e mezza durante le quali Moro salirà sul palco accompagnato dalla sua band: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Il concerto sarà l’occasione per lui di regalare al pubblico grandissime emozioni, rendendolo particolarmente ricco di pathos grazie anche all’importanza del repertorio che presenterà sul palco, lì dove il cantautore risulta da sempre nella sua dimensione più pura: «Il concerto dura due ore circa – ha detto Fabrizio Moro -, in scaletta ho scelto di inserire anche brani che non facevo da tempo. Alcuni pezzi li proporrò in chiave acustica pianoforte chitarra e voce, non mi piace stravolgerli del tutto».

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere al concerto del 30 agosto a Rosarno, che possono essere acquistati attraverso i consueti circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria, ma anche la sera stessa ai botteghini dell’anfiteatro.

