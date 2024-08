Evento di moda con bambini a Varapodio, il sindaco Fazzolari: “iniziativa curata nei minimi dettagli” | INTERVISTA

StrettoWeb

E’ stata un’estate con tanti eventi a Varapodio, cittadina in provincia di Reggio Calabria. Il sindaco Orlando Fazzolari, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “la sfilata di moda con i bambini è l’evento clou del nostro palinsesto. E’ una bellissima serata curata in ogni particolare con un palco spettacolare. Grazie a chi ha organizzato la serata dove hanno contribuito tante maestranze”, rimarca il primo cittadino.

“L’amministrazione comunale, insieme alla Pro loco, hanno organizzato tutto il cartellone estivo con musica, sagre, festival, mettendo sempre al centro i nostri bambini”, conclude Fazzolari.

