Numerosi ordigni bellici, ben 21, sono stati ritrovati, in fondo al mare, tra Vulcano e Patti, in provincia di Messina, dalla Next Geosolutions Europe Spa e segnalati all’Autorità marittima.

Con ordinanza del comandante del porto di Lipari, tenente di vascello Fabio Cicero, è stato interdetto quella parte di mare a qualsiasi attività per evitare problemi a persone o cose.

