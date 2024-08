Emergenza idrica a Messina, ecco il piano del Comune: città divisa in due zone con acqua a giorni alterni | DETTAGLI

StrettoWeb

L’emergenza idrica sta creando enormi problemi alla città di Messina con numerose zone in cui l’acqua praticamente non si vede da giorni o comunque per poche ore al giorno. “Insieme ad AMAM SpA, abbiamo adottato un piano temporaneo di distribuzione controllata dell’acqua per affrontare i disagi legati alla carenza idrica in alcune zone della nostra città. Insieme ad AMAM stiamo implementando misure volte a garantire la distribuzione dell’acqua e a mitigare i disagi per i cittadini. In questo contesto, si rende necessaria l’adozione temporanea di un piano di distribuzione controllata, specificamente nelle zone che attualmente subiscono i maggiori disagi.

Tali zone, denominate A e B, vengono rispettivamente servite da reti di distribuzione che prendono origine dal serbatoio di riserva idrica cittadino Gonzaga”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

Città divisa in due zone

Nello specifico le suddette zone vengono individuate dalla viabilità principale e dalle vie ad essa limitrofe, di seguito elencate:

• ZONA A :

Viale Principe Umberto nel tratto compreso tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta;

Viale Regina Margherita dall’incrocio con Viale Boccetta all’incrocio con Via Palermo;

Viale Regina Elena da Via Palermo al Viale Annunziata;

Viale Annunziata (dall’incrocio con Viale Regina Elena) fino alla Rotonda (P.zza Temistocle Martines);

Via Consolare Pompea (dalla Rotonda P.zza Temistocle Martines) fino alla fontana storica di Paradiso.

• ZONA B:

Via Noviziato Casazza dal n. civico 99A fino all’incrocio con Viale Italia;

Viale Italia tratto compreso tra Bar Noviziato fino all’incrocio con la Tommaso Cannizzaro;

Via Pietro Castelli tratto compreso tra Orto Botanico fino alla Chiesa delle Gravidelle;

Via Tommaso Cannizzaro tratto compreso tra Via Pietro Castelli e Via XXIV Maggio;

Via XXIV Maggio tratto compreso tra l’incrocio con la Via Tommaso Cannizzaro e Piazza Crisafulli.

Il piano

“Il piano prevede una distribuzione controllata della risorsa idrica garantendo per queste zone l’erogazione a giorni alterni. Questo provvedimento è pensato per assicurare che l’acqua possa raggiungere quei cittadini che oggi subiscono maggiori disagi ottimizzando l’uso delle risorse idriche e superando le difficoltà legate alla pressione”, spiega Basile. “Un ulteriore beneficio inoltre sarà determinato dall’apporto che scaturirà dalla riduzione in fascia notturna degli orari di erogazione di alcune zone cittadine attualmente servite da distribuzione idrica h 24. Si tratta delle zone di San Paolo, Santa Lucia, Is. 119, Fondo Pugliatti, Via Palamara, Via Santo, Via S. Contino. sottolinea Basile.

“Vogliamo dare risposte complete”

“Sto monitorando attentamente la situazione e vi assicuro che stiamo impiegando tutte le risorse possibili per fornire risposte concrete. Il nostro obiettivo è portare l’acqua a tutti, a qualunque costo. Ricordo che è operativo il Coc per segnalazioni o richieste di assistenza: 090-22866“, conclude Basile

