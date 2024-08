Emergenza idrica a Messina, Forza Italia: “quel che conta è fare tornare l’acqua nelle case dei messinesi”

StrettoWeb

“Prendiamo atto dei chiarimenti opportuni forniti oggi in conferenza stampa ma, ciò che è certo, che gli show mediatici non ripoteranno l’acqua nelle case dei messinesi. Risolvere la crisi idrica rimane l’azione prioritaria sulla quale si deve concentrare l’amministrazione comunale. Siamo certi che l’impegno del sindaco Federico Basile è concentrato su questo, con senso di responsabilità e la moderazione che lo contraddistingue”. Lo afferma, con una nota, il coordinamento di Forza Italia a Messina.

“Invitiamo in queste settimane il primo cittadino a mettere in campo nuove azioni e tutte le risorse sul territorio – prosegue la nota – per migliorare gli enormi disagi che stanno vivendo gli abitanti in mesi di caldo così intenso. L’acqua è fondamentale nelle case e va garantita anche nelle situazioni più delicate e rischiose: pensiamo a famiglie con bambini, anziani o disabili”.“La crisi idrica era conclamata da tempo però e probabilmente ci si è mossi in ritardo o è stata sottovalutata. Affrontiamo l’emergenza con serenità e in modo costruttivo per il bene comune dei messinesi”, conclude il coordinamento cittadino di Forza Italia.

